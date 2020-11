Incidente a Marsala, ciclista travolto da un'auto pirata: è grave

I vigili urbani stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in alcune abitazioni in zona per risalire all'auto che ha travolto il 75enne

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre era in sella alla propria bici sul lungomare Mediterraneo di Marsala. La vittima, A. B., 75 anni, è stata ricoverata all'ospedale Civico di Palermo dopo che una Tac eseguita all'ospedale "Paolo Borsellino" ha evidenziato un'emorragia cerebrale.

Sono in corso intanto indagini sull'accaduto: i vigili urbani di Marsala stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in alcune abitazioni in zona per risalire all'auto che ha travolto il 75enne, barbiere in pensione. Unico elemento, al momento, è lo specchietto retrovisore, rimasto sull'asfalto, dell'auto che ha investito il ciclista.