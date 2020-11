Ragusa, sgominata rete di spaccio e sequestrati 105 chili di marijuana

A Ragusa la guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone nell'ambito di un'operazione contro una rete di spaccio nell'area del Vittoriese. Sono state 12 le perquisizioni domiciliari in diverse località delle provincie di Ragusa, Napoli e Salerno, nei confronti di indagati e acquirenti abituali

Il sequestro

Durante le indagini, sono stati sequestrati, in diversi interventi, oltre 105 chili di marijuana e 15 chili di hashish. Inoltre, le fiamme gialle sono riuscite a bloccare nel porto di Messina un tentativo di rifornimento di droga, arrivata in Sicilia grazie a collegamenti con organizzazioni campane gravitanti sul mercato ortofrutticolo di Pagani (Salerno). In totale sono state denunciate 18 persone ritenute a vario titolo coinvolte nell'attività di spaccio.