Ragusa, fanno selfie stesi su binari: bloccati e sanzionati due 16enni

Due ragazzi di 16 anni che si stavano facendo un selfie dopo essersi stesi sui binari della ferrovia a Ragusa, poco prima dell'arrivo di un treno, sono stati bloccati nei pressi di piazza Anna Magnani e fatti allontanare da carabinieri. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 fatta da un passate che aveva assistito alla scena. I due minorenni, riaffidati ai rispettivi genitori, sono stati sanzionati per aver sostato in luogo vietato, dove erano entrati attraverso un varco nella recinzione. La loro posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Catania.