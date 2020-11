Vittoria, bus su rotaie travolto da un treno: nessun ferito

Un treno ha travolto un pullman che era fermo sulle rotaie per la chiusura delle sbarre del passaggio a livello a Vittoria, in provincia di Ragusa. L'autista dopo essere rimasto bloccato sulle rotaie ha fatto scendere tutti i passeggeri dal bus e quindi l'incidente, avvenuto verso le 9, non ha provocato feriti. Da ieri Vittoria è stata dichiarata zona rossa a causa del Covid-19.