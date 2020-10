Ragusa, all’asta monete d’oro inesistenti: una denuncia per truffa

La vittima sarebbe stata truffata per più di 1.200 euro. I carabinieri hanno avviato le indagini in seguito alla denuncia della persona raggirata

Su un noto sito di aste on-line avrebbe messo in vendita alcune antiche monete d'oro ma che in realtà non esistevano, truffando così un ignaro acquirente per più di 1.200 euro. È l'accusa dei carabinieri di Ragusa nei confronti di un uomo residente in provincia di Milano accusato di truffa. I militari hanno avviato le indagini dopo la denuncia della vittima.

Le indagini

L'uomo avrebbe ricevuto il denaro da una carta prepagata Postepay, che da una indagine compiuta insieme con i carabinieri di Matera è risultata di un utente che ne aveva denunciato lo smarrimento e l'indebito utilizzo.