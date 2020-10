In manette un uomo di 57 anni. Il fucile sarà inviato ai laboratori tecnici del Ris di Messina per gli accertamenti

A Pachino, in provincia di Siracusa, i carabinieri hanno arrestato S.C., 57 anni, trovato in possesso di un fucile a canne mozze con matricola abrasa e sette cartucce illegalmente detenute. Il fucile sarà inviato ai laboratori tecnici del Ris di Messina per gli accertamenti. S.C. è ora in carcere.