Palermo, incidente stradale su A29: traffico bloccato verso aeroporto

Un camion si è scontrato con un'auto poco dopo via Belgio, verso le 5. Il grosso mezzo occupa tutta la carreggiata

Un camion si è scontrato con un'auto all'alba di oggi lungo l'autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo. L'incidente è avvenuto poco dopo via Belgio, verso le 5. Il grosso mezzo occupa tutta la carreggiata e il traffico in direzione dell'aeroporto è bloccato. Si sono formate lunghissime code. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i mezzi di soccorso e i sanitari del 118. Al momento non si hanno notizie di feriti.