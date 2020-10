Lentini, schiacciato tra auto e cancello: muore 57enne

Sembra sia sceso dall'auto per aprire il cancello del fondo in contrada Seggio, nel territorio di Lentini, nel Siracusano, quando la macchina si è messa in movimento

Un uomo di 57 anni, impiegato all'ufficio del lavoro di Lentini, è morto dopo essere rimasto schiacciato tra il cancello della sua proprietà e la sua auto.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Rosario Scrofani. Secondo una prima ricostruzione, sembra sia sceso dall'auto per aprire il cancello del fondo in contrada Seggio, nel territorio di Lentini, nel Siracusano, quando la macchina si è messa in movimento. L'uomo è deceduto per le ferite riportate.