Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sei medici al poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid-19. Lo conferma il sindaco, Totò Martello. L'Asp di Palermo da cui dipende il presidio ha iniziato tutte le procedure previste in questi casi. I medici sono in isolamento mentre sono stati eseguiti diverse decine di tamponi agli altri sanitari e infermieri e a chi è venuto a contatto con i sanitari. "Al momento a Lampedusa tra la popolazione non ci sono casi - dice il sindaco - Abbiamo questo focolaio al Pte chel'Asp sta gestendo. Siamo in attesa di conoscere gli esiti degli altri tamponi per prendere eventuali provvedimenti"