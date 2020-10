Vittoria, docente ha un malore in classe e muore davanti agli studenti

Un professore 50enne del Liceo 'Giuseppe Mazzini' di Vittoria, in rpovincia di ragusa, ha avuto un malore mentre si trovava in classe ed è deceduto davanti ai propri studenti. "Non sto bene, datemi un bicchiere d'acqua", ha detto l'uomo durante la lezione, poi si è subito accasciato al suolo in fin di vita. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il docente, ma non c'è stato nulla da fare. Sotto choc gli alunni che hanno assistito alla morte del loro professore.