Lampedusa, peschereccio sperona motovedetta: inseguimento e sparatoria

Un’unità della Guardia di finanza ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non si è fermato all’alt imposto dai militari e che, nel tentativo di scappare, ha speronato la motovedetta. Il motopesca "Mohanel Anmed” è stato bloccato al termine di un inseguimento in acque internazionali dalle Fiamme gialle, che lo hanno condotto a Lampedusa. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri.

La ricostruzione

Stando a quanto si è appreso, il natante aveva calato le reti a circa 9 miglia dalla costa dell’isola delle Pelagie, in acque territoriali italiani. È quindi scattato il controllo da parte di Guardia costiera e Guardia di finanza, ma il peschereccio non solo non si è fermato ma ha anche speronato la motovedetta. Diversi i colpi esplosi in aria a scopo intimidatorio durante l’inseguimento.

Arrestato il comandante del peschereccio

Il comandante del peschereccio, che si trova adesso a Lampedusa, è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza contro nave da guerra e rifiuto di obbedire a nave da guerra. Sul motopesca, sottoposto a sequestro, non c'erano migranti né droga o armi.