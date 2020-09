Modica, finestra di un istituto si stacca: alunna ferita alla testa

La ragazza, trasportata con l'autoambulanza del 118 in ospedale, ha riportato un leggero trauma cranico. Le lezioni al primo piano dell'immobile sono state sospese

Una finestra in un'aula dell'Istituto Musicale "Giovanni Verga" di Corso Umberto a Modica (Ragusa) si è staccata ed è finita su una studentessa, ferendola alla testa. La ragazza, trasportata con l'autoambulanza del 118 in ospedale, ha riportato un leggero trauma cranico. In seguito all'accaduto le lezioni al primo piano dell'immobile sono state sospese e proseguiranno attraverso la didattica a distanza. Intanto i tecnici dell'ex provincia di Ragusa stanno controllando tutti gli infissi dello stabile.