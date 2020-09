Taormina, minaccia e picchia la ex convivente: arrestato

La donna ha raccontato di essere rimasta bloccata in casa per tutta la notte e di aver subito anche tentativi di strangolamento

I carabinieri hanno arrestato a Taormina (Messina) un uomo di 60 anni per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno bloccato mentre stava strattonando l'ex convivente, impedendole di uscire. La donna ha raccontato di essere rimasta bloccata in casa per tutta la notte, di essere stata minacciata e colpita e di aver subito anche tentativi di strangolamento. Non ha riportato gravi ferite ma è rimasta scossa e impaurita, questo sarebbe solo l'ultimo di una serie di maltrattamenti, ripetuti nel tempo.