Caccamo, scontro tra auto in contrada Mascarella: un morto e 4 feriti

Un uomo di 76 anni, Vincenzo Muriella, è morto ieri sera in un incidente stradale a Caccamo, in provincia di Palermo, in contrada Mascarella. Secondo quanto ricostruito, lo scontro è avvenuto tra una Fiat Punto e un fuoristrada. La moglie della vittima è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Oltre alla donna, ci sono altri tre feriti, soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale Cimino di Termini Imerese. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono condotte dai carabinieri.