Marsala, avevano mezzo chilo di cocaina: due arresti

A Marsala i carabinieri hanno arrestato - per detenzione di droga - due persone. Si tratta di B.B. di 59 anni e V.C. di 37. Sono stati trovati in possesso di 500 grammi di cocaina. I due sono stati fermati in auto e la droga era in un'intercapedine dello sportello. Gli arresti sono stati convalidati e l'uomo è in carcere, mentre la donna ai domiciliari.