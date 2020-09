Arsenale e droga in un casolare nel Siracusano, arrestato 37enne

Le armi erano nascoste sottoterra e sono state individuate grazie al georadar della polizia scientifica. Nella perquisizione le forze dell’ordine hanno anche rinvenuto 280 grammi di cocaina, 8 mila euro in contanti e due carte di identità in bianco

Un uomo di 37 anni, A.A., è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Lentini e della squadra mobile, i quali hanno trovato nel casolare di contrada Gualdara in cui abita, un piccolo arsenale nasosto sottoterra. Nella perquisizione, le forze dell’ordine hanno anche rinvenuto 280 grammi di cocaina, una pistola, 8 mila euro in contanti e due carte di identità in bianco.

Le armi

L’arsenale, sepolto nel terreno e scoperto grazie all’utilizzo del georadar da parte della polizia scientifica, si componeva di una pistola mitragliatrice tipo Skorpio, un revolver calibro 22, tre pistole semiautomatiche, una Tanfoglio, una Sg 9x21 e una 7.65, per un totale 8 armi, di cui una con matricola abrasa, un ingente quantitativo di munizioni, nascoste in auto e muretti, per un totale di 1.074 cartucce.