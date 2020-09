Catania, sequestro di cocaina e marijuana in piazza di spaccio

La droga è stata trovata in parte già suddivisa in dosi, assieme a un bilancino di precisione e a due radio ricetrasmittenti: erano nel bauletto di una bicicletta

A Catania, durante controlli in via Capo Passero, nota piazza di spaccio, la polizia ha sequestrato cocaina, marijuana e una pianta di canapa indiana alta due metri (trovata in un locale abusivo insieme con un cavallo senza microchip).

Il sequestro

La droga è stata trovata in parte già suddivisa in dosi, assieme a un bilancino di precisione e a due radio ricetrasmittenti: erano nel bauletto di una bicicletta. Grazie al cane antidroga, inoltre, sono state trovate anche 78 dosi di marijuana e 75 di cocaina in un'auto parcheggiata vicino. L'auto è risultata essere stata noleggiata da una donna residente nella zona del controllo, che non è stata però trovata in casa.