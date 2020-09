Catania, sparava a salve durante colpi: arrestato rapinatore seriale

L'uomo era già in carcere dopo essere stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato il 31 agosto scorso in una rapina ai danni di una farmacia. Le indagini della squadra mobile hanno permesso alla procura di contestargli altri due colpi e un tentativo di rapina

Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata ad A.F., 34 anni, già in carcere dopo essere stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato il 31 agosto scorso in una rapina ai danni di una farmacia. L'uomo era stato bloccato dopo un lungo inseguimento nel centro storico di Catania. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo durante le rapine era solito esplodere colpi di pistola caricata a salve contro clienti o farmacisti.

La pistola a salve usata dal rapinatore - ©Ansa