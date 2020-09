Catania, discarica abusiva e cani in mezzo ai rifiuti: due denunce

Secondo le accuse i due, una coppia, gestivano una rimessa abusiva di autocarri, usando lavoratori in nero e diversi cani per la guardia. Gli animali sono stati trovati legati a delle catene e in pessime condizioni

Un uomo di 53 anni e una donna di 50 sono stati denunciati per gestione illegale di rifiuti e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da creargli gravi sofferenze. Secondo le accuse, la coppia gestiva una rimessa abusiva di autocarri, usando lavoratori in nero e diversi cani per la guardia. Gli animali sono stati trovati legati a delle catene e in pessime condizioni.