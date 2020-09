Migranti Lampedusa, svuotati gli hotspot e Casa fratellanza. VIDEO

All'hotspot di contrada Imbriacola, dove nelle passate settimane c'erano anche 1.500 persone a fronte di 192 posti disponibili, sono rimasti invece una trentina di persone che è stato scelto di non imbarcare sulla nave quarantena

La Casa della fratellanza, i locali messi a disposizione per l'accoglienza dei migranti dalla parrocchia, è stata completamente svuotata. All'hotspot di contrada Imbriacola, dove nelle passate settimane c'erano anche 1.500 persone a fronte di 192 posti disponibili, sono rimasti invece una trentina di extracomunitari che è stato scelto di non imbarcare sulla nave quarantena. La Snav Adriatico, dopo aver caricato circa 170 persone, ha già mollato gli ormeggi da Lampedusa. Si trova, al momento, davanti a Punta Sottile. Farà rotta verso il porto di Augusta dove resterà in rada assieme alla già presente nave quarantena "Azzurra".