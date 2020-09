Palermo, sindaco ordina evacuazione domenica per disinnesco bomba

Leoluca Orlando ha disposto il provvedimento dalle 6 alle 9 e fino al termine delle operazioni, in un raggio di 400 metri. L’ordigno risale alla Seconda Guerra Mondiale ed è stata rinvenuta nell’area del porto cittadino

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emanato sabato un'ordinanza con la quale dispone per domenica prossima, dalle ore 6 alle 9, e fino al termine delle operazioni, l'evacuazione totale "delle persone e animali" in un raggio di 400 metri dalla bomba da aereo ancora inesplosa e risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta nell'area del Porto di Palermo, che sarà disinnescata.

L’organizzazione per il disinnesco

A piazza Don Sturzo è predisposta l'area di attesa per gli spostamenti nelle strutture di accoglienza con apposito servizio bus-navetta dell'Amat dalle ore 6. Sono predisposte predisposte le strutture di accoglienza presso lo Stadio Comunale "Renzo Barbera", il Pala-Oreto e il Pala-Mangano. Quanto disposto dall'ordinanza verrà portato a conoscenza dei cittadini interessati mediante avvisi apposti negli edifici, manifesti, locandine, comunicati stampa e con apposita campagna informativa. È prevista la diffusione di specifica informativa sul sito ufficiale del Comune di Palermo. Il comune raccomanda ai residenti nell'area interessata di chiudere o disattivare contatori del gas e dell'acqua. Portare con sé i medicinali di bisogno, documenti e quanto strettamente necessario. Aiutare chi ne ha bisogno, specialmente anziani e persone con disabilità. Lasciare aperti, dal primo piano in su, vetrate e infissi in vetro, chiudendo però serrande e persiane. I cittadini interessati dall'evacuazione, atteso che si è nella Fase 3 - Misure di contenimento dell'Emergenza Covid-19, devono indossare la mascherina facciale di protezione e mantenere il distanziamento sociale, durante le operazioni di allontanamento dalla propria abitazione.