Migranti, nave Allegra in rada a Palermo. In arrivo la Sea Watch 4

La nave Sea Watch 4, con a bordo 353 migranti, ha superato Terrasini e si sta avvicinando a Palermo, in anticipo rispetto ai tempi previsti. Intanto, la notte scorsa sono state imbarcate sulla nave-quarantena Allegra le 181 persone giunte da Porto Empedocle, dov’erano state trasferite da Lampedusa, insieme al personale della croce rossa italiana. L’imbarcazione è in rada nel capoluogo siciliano in attesa dell’arrivo della Sea Watch per il trasbordo dei migranti, che avverrà al largo.

Musumeci: “Diritti umani vanno praticati, non predicati”

Sull’emergenza migranti e sull’ordinanza emanata dalla Regione Siciliana la scorsa settimana, il governatore dell’Isola, Nello Musumeci, torna all'attacco: "Io non sono disponibile a girarmi dall'altra parte. E della sicurezza sanitaria del territorio io sono e mi sento responsabile - ha dichiarato -. Purtroppo è la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: i diritti umani vanno praticati, non predicati. Altrimenti è solo retorica. Retorica dell'accoglienza che tante volte diventa business dell'accoglienza”, ha concluso.

Sbarcati a Pozzallo 18 naufraghi

Sono sbarcati in mattinata a Pozzallo i 18 migranti soccorsi l'altro ieri dalla Asso 29, nave che lavora per le piattaforme petrolifere davanti alle coste libiche. Si tratta, fa sapere Mediterranea saving humans dalla Mare Jonio che si trova proprio nel porto siciliano pronta a partire per una nuova missione, "di 15 uomini, una donna e due bambini, recuperati dal mare quando il barchino su cui si trovavano alla deriva si era già rovesciato, poche miglia a sud della piattaforma di Sabratha. Una volta imbarcati sulla Asso i naufraghi hanno raccontato che in mare erano sparite tra le onde altre tre persone, tra cui una ragazza del Benin, che si trovavano prima a bordo". "Lo ripetiamo, ancora una volta, dal porto di Pozzallo: bisogna - aggiunge la ong - aprire subito corridoi umanitari per evacuare dalla Libia tutte quelle donne, uomini e bambini ancora prigionieri in quell'inferno".