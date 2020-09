Comiso, sorpresi con 17 piante di canapa indiana in auto: due arresti

La polizia di Comiso, nel Ragusano, ha arrestato un 28enne tunisino e la sua compagna, una 24enne italiana, per spaccio di sostanza stupefacente. I due, fermati dagli agenti per un controllo, trasportavano a bordo della loro auto 17 piante di canapa indiana, che sono state sequestrate. L’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Siracusa con l’accusa anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver ferito, non gravemente, alle braccia e alle gambe due poliziotti impegnati nell’operazione. La 24enne è stata invece posta ai domiciliari.