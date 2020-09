Migranti, i 353 soccorsi da Sea Watch andranno sulla nave quarantena

La nave quarantena Gnv Allegra, la terza prevista dal programma del Viminale per far trascorrere l'isolamento precauzionale ai migranti che arrivano in Sicilia, ospiterà le 353 persone soccorse dalla Sea Watch 4. La nave della ong tedesca sta facendo rotta verso il porto del capoluogo siciliano, dove è stimato che arrivi tra stanotte e l'alba di domani.

La Gnv Allegra al momento si trova nel porto di Palermo dove è sottoposta a ispezioni tecniche. Prima del trasferimento, che probabilmente avverrà al largo, la Allegra dovrà completare le ispezioni tecniche e sanitarie previste e fare salire a bordo il personale medico e di assistenza della Croce rossa italiana. Quando l''iter sarà completato si effettuerà il trasbordo. Successivamente la nave quarantena dovrebbe trasferirsi al largo di Lampedusa.

In corso le operazioni di sbarco a Porto Empedocle

Intanto, a Porto Empedocle (Agrigento), sono iniziate le operazioni di sbarco dei 217 migranti trasferiti ieri da Lampedusa tramite il pattugliatore della Guardia Costiera ''Dattilo''. L'unità navale è arrivata ieri sera a Porto Empedocle ed è stata fatta attraccare alla banchina "Sciangula", dove per tutta la notte è stato organizzato un servizio di vigilanza e sicurezza. Lo sbarco dei migranti non è stato organizzato immediatamente perché c'erano delle difficoltà a trovare posti vacanti in centri d'accoglienza.