Incendio ad Altofonte, evacuati 400 abitanti

Nella serata di ieri un vasto incendio è divampato ad Altofonte, nel Palermitano, dove 400 residenti (su circa 10mila abitanti) a scopo precauzionale sono stati evacuati e portati al campo sportivo Don Pino Puglisi. Il fronte del fuoco è stimato in circa due chilometri. A causa delle alte temperature e alimentate dal vento di scirocco, le fiamme si sono estese nel bosco di Moarda, in una area di oltre mille ettari. Inoltre, l'incendio ha provocato anche l'esplosione di alcune bombole di gas che hanno danneggiato le abitazioni, ma non ci sono feriti.

"Atto criminale"

"Atto criminale per colpire il paese. A causa dell'incendio si è reso necessario l'evacuazione di oltre 400 persone dalle rispettive abitazioni poiché minacciate dalle fiamme. Sul posto anche - riferiscono i vigili del fuoco dal comando avanzato allestito nel campo sportivo di Altofonte - tre ambulanze per garantire il soccorso sanitario".

I roghi

Secondo i primi accertamenti ci sarebbero stati cinque diversi roghi, sulla cui origine saranno svolte indagini. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco e forestali, personale della protezione civile regionale e i carabinieri. Gli interventi sono coordinati dalla prefettura di Palermo. I pompieri sono impegnati in altri incendi in altri paesi della provincia: Carini, Termini Imerese, Sciara, Polizzi Generosa e Santa Cristina Gela.

La solidarietà dall'arcivescovo di Monreale

Solidarietà alla popolazione di Altofonte è giunta dall'arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi. "Questo è colpa della cattiveria umana di qualche folle bruciare un patrimonio naturalistico e pensare stupidamente di distruggere 'la casa comune', che Dio ci ha comandato di custodire e curare. Appiccare volontariamente un incendio, oltre che un delitto per la legge dell'uomo, è anche un grave peccato contro Dio e la sua creazione".