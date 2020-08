Lipari, 22enne morta in ospedale: familiari e amici occupano nosocomio

La ragazza sabato sera si è recata al pronto soccorso per forti dolori in varie parti del corpo, soprattutto all'addome. Le sono stati somministrati degli antidolorifici, ma durante la notte la giovane è morta

I familiari e gli amici di Lorenza Famularo, 22enne morta nell'ospedale di Lipari nella notte tra il 23 e il 24 agosto per cause in fase di accertamento, hanno occupato simbolicamente l'ingresso dell'ospedale di Lipari in segno di protesta. Presenti il fidanzato di Lorenza, il cognato e altri familiari e amici. La ragazza sabato sera si è recata al pronto soccorso per forti dolori in varie parti del corpo, soprattutto all'addome. Le sono stati somministrati degli antidolorifici, ma durante la notte la giovane è morta.

Aperta un'inchiesta

Sulla morte della giovane, a seguito della denuncia ai carabinieri da parte dei genitori, è scattata l'inchiesta della procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Inoltre, l'Asp di Messina ha avviato un'indagine con una commissione interna e sospeso un infermiere dell'ospedale. Anche il servizio 'ispezioni e vigilanza' dell'assessorato regionale alla Salute ha aperto un fascicolo ispettivo, chiedendo entro dieci giorni una relazione sull'assistenza prestata alla paziente dal personale sanitario.

Il funerale

Stamattina si sono svolti i funerali nella chiesa di Santa Croce, in contrada Pianoconte, celebrati dal parroco Lio Raffaele davanti alle autorità civili, politiche e militari e a cittadini che hanno tentato di evitare assembramenti occupando anche la piazzetta limitrofa alla chiesa. "Quell'oggi che nessuno vuole è arrivato - ha detto il parroco nell'omelia -. Il saluto appare come l'ultimo, invece è il primo. Figlio dell'affetto di 7 isole sulla via di una maturazione civile che parte oggi con Lorenza, diventata sorella della speranza. Oggi gli eoliani sono ancora più emigranti di vita".