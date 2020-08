Incidente a Bagheria, scooter contro un’auto: grave un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri sera a Bagheria, vicino Palermo. Il giovane era in sella a uno scooter che è andato a scontrarsi con un’automobile in via Dante. Soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Civico del capoluogo siciliano, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che ora stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.