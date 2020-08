Sciacca, crollano calcinacci in galleria: chiusa la statale 115

E' stata chiusa in via precauzionale la strada statale 115, la "Sud Occidentale Sicula", dopo che alcuni calcinacci sono crollati nella galleria Belvedere, all'altezza di Sciacca (Agrigento). I vigili del fuoco ed operai e tecnici dell'Anas sono al lavoro per ripristinare la viabilità. Al momento si registrano rallentamenti e e il traffico viene deviato - secondo quanto rende noto l'Anas - all'interno del centro abitato di Sciacca. Della viabilità si sta occupando la polizia Stradale del distaccamento di Sciacca.