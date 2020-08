Augusta, ubriaco prende a calci e pugni i genitori: arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Augusta, in provincia di Siracusa, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo una segnalazione per una lite, i militari sono intervenuti in casa della famiglia, in una via del centro, dove hanno sorpreso il 42enne ubriaco mentre picchiava e inveiva contro i propri genitori, con cui abita. Per l'uomo sono scattate le manette mentre gli anziani genitori sono stati medicati. La madre dell'arrestato ha riportato una frattura alle costole, oltre a graffi in varie parti del corpo, e ha ricevuto una prognosi di 25 giorni; il padre un trauma alla mano destra, con 5 giorni di prognosi.