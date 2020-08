È successo a Trecastagni. Il minorenne era alla guida di uno scooter, che si è scontrato con la vettura per cause in corso d’accertamento. Indagano i carabinieri

Un 15enne è morto a Trecastagni, nel Catanese, in un incidente stradale. Il minorenne era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. Il ragazzo è deceduto sul posto. Indagano i carabinieri.