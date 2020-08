Messina, incidente sul lavoro: forestale muore da precario a 67 anni

Un operaio forestale precario di 67 anni, Paolo Todaro, è deceduto ieri a San Filippo Superiore, nel Messinese, dopo essere caduto in un dirupo mentre tentava di spegnere un incendio.

Il cordoglio

La sua morte ha suscitato sdegno e commozione. L'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, in una nota esprime "profondo cordoglio per la morte dell'operaio e la vicinanza personale e istituzionale alla famiglia di tutto il governo regionale". Sulla vicenda interviene anche la segretaria Generale della Fai Cisl di Messina, Sabina Barresi, che afferma "non si può morire a 67 anni, da precario e a pochi mesi dalla pensione, durante l'espletamento di un lavoro impegnativo e logorante come quello dell'antincendio forestale".