Incidente nell’Agrigentino: scontro fra auto, morto un agricoltore

Un bracciante agricolo di 64 anni, Filippo Fantauzzi, di Delia (in provincia di Caltanissetta) è morto in un incidente stradale in contrada Giacchetto, a Canicattì (in provincia di Agrigento). All'alba, lungo la statale 123, si sono scontrate l'Autobianchi 112 della vittima con una Renault Clio di un 45enne. Entrambi gli automobilisti sono rimasti incastrati nell'abitacolo delle autovetture e sono stati liberati dai vigili del fuoco. Fantauzzi è morto prima di giungere, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.