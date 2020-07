Noto, ordinanza sindaco: vietato fumare e niente mozziconi in spiaggia

Il sindaco di Noto (nel Siracusano), Corrado Bonfanti, ha firmato un'ordinanza con cui vieta di fumare sulle spiagge che ricadono nel territorio comunale e di gettare i rifiuti prodotti dal fumo sugli arenili e in acqua. Chi viola l'ordinanza rischia una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro e sarà compito della polizia municipale e delle altre forze di polizia presenti sul territorio il controllo sull'ottemperanza del provvedimento.

Il sindaco: “Difendere salute umana e bellezze naturali”

"Dobbiamo difendere la salute umana - commenta Bonfanti - e preservare le nostre bellezze naturali da rifiuti non biodegradabili come sono i mozziconi di sigaretta. È necessario dare un segnale forte e abbiamo deciso di farlo a partire da adesso. Alcuni comportamenti degenerativi in spiaggia ledono il diritto di ciascun cittadino di poter godere il benessere offerto dal nostro splendido mare e, in più, dobbiamo fare i conti con i mozziconi abbandonati che non fanno bene all'immagine della nostra spiaggia e, più in generale, all'ambiente".