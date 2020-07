Incidente nel Ragusano, scooter si scontra con auto: morta una 17enne

Tragico incidente stradale nel Ragusano. Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in uno scontro tra uno scooter e un’auto avvenuto alle porte di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria. La vittima si trovava in sella al motorino guidato dal fidanzato, che ha impattato contro un veicolo in via Pescara. Il ragazzo è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni a Vittoria e potrebbe essere trasferito al trauma center del Cannizzaro di Catania.