Palermo, pesca in riserva marina Isola Femmine Capo Gallo: multati sub

Gli uomini della capitaneria di porto di Mondello e la pattuglia "mare sicuro" di Palermo hanno multato due pescatori di frodo, bloccati nella riserva marina Isola delle Femmine Capo Gallo. I due sub, con l'ausilio di bombole, avevano già pescato circa 500 ricci di mare, i quali son stati rigettati in acqua, mentre i due sub sono stati multati per mille euro ciascuno. Sono inoltre state sequestrate le bombole con tubo ed erogatore.