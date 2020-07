Corleone, reddito di cittadinanza a condannato per mafia

Condannato per associazione mafiosa e beneficiario del reddito di cittadinanza fin dall'aprile 2019. Era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di soggiorno a Corleone, nel Palermitano, e aveva riportato una condanna in via definitiva per 416 bis, condizioni che precludono l'ottenimento del sussidio.

La denuncia

L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese, gli e' stata sequestrata la card ed è stato segnalato all'ufficio dell'Inps per le sanzioni amministrative. Ha percepito finora 9.800 euro.