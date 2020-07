Automobiline contraffatte sequestrate in porto a Palermo, una denuncia

Le automobiline presentavano degli chassis simili a quelle di note marche automobilistiche italiane, in violazione dei diritti di proprietà industriale

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nel porto di Palermo, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato 150 automobiline giocattolo elettriche provenienti dalla Cina, tutte contraffatte, come confermato dai periti tecnici delle ditte titolari dei marchi. Le automobiline elettriche presentavano infatti degli chassis simili a quelle di note case automobilistiche italiane, in violazione dei diritti di proprietà industriale. L'importatore è stato denunciato e la merce sequestrata.