Agrigento, incidente in mare: pescatore ricoverato a Caltanissetta

Cade nel peschereccio, dove si trovava al lavoro, e si ferisce alla testa. Un marittimo di 58 anni di Mola di Bari (nell’omonima provincia) è stato soccorso, la scorsa notte, da un elicottero della guardia costiera, che lo ha trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta: l'uomo aveva la testa spaccata per una caduta nel peschereccio dove stava lavorando. A coordinare il soccorso, avvenuto a circa 20 miglia dalla costa di Porto Empedocle (in provincia di Agrigento), è stata la direzione marittima di Palermo. L'elicottero è stato invece inviato dal comando di Catania.

La vicenda

Il peschereccio pugliese era intento, con tanto di gabbie, nella pesca dei tonni. All'improvviso, il gravissimo incidente. Verso il peschereccio s'è diretta la motovedetta Cp 890 della capitaneria di Porto Empedocle, ma c'era mare forza 5 e serviva del tempo per arrivare a destinazione. S'è levato in volo, quindi, per garantire il tempestivo soccorso, l'elicottero della guardia costiera