Palermo, giovane migrante picchiato da 3 persone in piazza Beati Paoli

Il 23enne, impiegato in una ditta di spedizioni, è stato aggredito ieri sera. A quanto ricostruito, il ragazzo non avrebbe abbassato lo sguardo di fronte a tre palermitani, che lo hanno colpito al volto e al torace. La vittima, che si è recata da sola in ospedale, ha riportato una commozione cerebrale e diverse lesioni