A Capo d'Orlando, in provincia di Messina, un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito la moglie ma poi è stato bloccato dai militari dell'arma. Alla vittima, soccorsa dai sanitari, sono state riscontrate diverse ecchimosi al collo e alla testa.