Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Dei 43 immigrati sbarcati ieri ad Augusta, 8 sono risultati positivi al coronavirus. Si trovano a Noto e non su una nave in rada come aveva chiesto il governo siciliano. Ma lo Stato dice che la nave costa troppo. E quindi si possono alloggiare a Noto, perla del nostro turismo. Il nostro sistema sanitario ha provveduto a tamponi e ha posto in isolamento i positivi, dividendoli dagli altri". Lo scrive il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sulla sua pagina Facebook: “Verificherò a questo punto se non sia il caso di ordinare la zona rossa attorno alla struttura che ospita gli immigrati” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

12:14 - Sindaco Noto: "Positivi a Covid in isolamento"

"Ieri la Prefettura ha collocato in una struttura adeguata a circa 20 km dal centro abitato, 43 migranti. Dalle verifiche sanitarie (tamponi Covid-19) sono emersi 8 casi di soggetti asintomatici che sono stati posti in ulteriore isolamento. Entrambi i gruppi, gli 8 asintomatici e gli altri 35 soggetti, sono presidiati a vista giorno e notte". Lo conferma il sindaco di Noto Corrado Bonfanti, spiegando inoltre di essere in costante contatto con il Governatore Nello Musumeci e l'assessore alla Salute Ruggero Razza, per una rapida soluzione della vicenda. "Non ci deve essere nessuna preoccupazione per la nostra comunità - prosegue Bonfanti - perché non sarà consentita nessuna possibilità di contatto: in questo momento in Prefettura si sta svolgendo una riunione operativa di tutte le Forze dell'Ordine per adottare i necessari ed opportuni provvedimenti. Qualcosa, però, nella gestione strategica dello sbarco non ha funzionato e in una situazione, come l'attuale, in cui esperienza e mezzi ci consentono di lavorare in sicurezza, quello che è accaduto non sarebbe dovuto accadere".

11:54 - Sindaco Marsala vieta vendita per asporto di alcolici dalle 22 alle 6

"Assicurare il decoro e l'igiene pubblica, tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, controllare l'abuso di alcol e prevenire le condotte violente che ne potrebbero derivare". Sono queste, spiega una nota del Comune di Marsala, le motivazioni del provvedimento con cui il sindaco Alberto Di Girolamo ha imposto, da oggi fino al 30 settembre, nella fascia oraria che va dalle 22 alle 6 del mattino, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di superalcolici contenuti in bottiglie/bicchieri di vetro, vietando anche la detenzione e il consumo in luogo pubblico. Alla base c'è anche la recente legislazione anti-Covid che impone di evitare gli assembramenti sociali, che potrebbero essere favoriti dal consumo all'aperto di alcolici. L'ordinanza del sindaco di Marsala riguarda non soltanto i locali pubblici, ma anche circoli privati, venditori ambulanti e operatori del commercio su aree pubbliche. I divieti, oltre al centro cittadino, riguardano anche analoghe attività commerciali che esercitano nelle zone dei lidi. "Oltre a scoraggiare l'abuso di superalcolici che mettono a rischio la salute - spiega il sindaco Di Girolamo - l'ordinanza tutela diversi interessi collettivi che vanno rispettati da venditori e consumatori. E per niente secondario è anche l'obbligo del distanziamento interpersonale, difficile da assicurare se i comportamenti delle persone sono influenzati dall'alcol". Previsti, inoltre, controlli delle forze dell'ordine sulla "movida" notturna "al fine di prevenire schiamazzi, con conseguenti disagi a residenti e visitatori, soprattutto nelle zone ad alta concentrazione di locali e aggregazione sociale". La legge, comunque, impone il divieto assoluto e permanente di vendita/somministrazione di bevande alcoliche (anche non contenute in vetro) dalle 3 alle 6 del mattino.

11:20 – Musumeci: “Positivi a Covid spostati a Noto”

