Palermo, incendio sul Monte Grifone: canadair in azione

Canadair in azione sul Monte Grifone a Palermo, dove un incendio è divampato dalla prime ore della mattina. Al lavoro per spegnere le fiamme i vigili del fuoco e la Forestale, ma con il gran caldo le fiamme si sono estese e il fronte è diventato più ampio. Così è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei che stanno operando per cercare di arginare le fiamme. Vigili del fuoco impegnati anche a San Cipirello lungo la statale 624 e a Termini Imerese nei pressi del viadotto Fiume Torto.