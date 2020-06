Droga a Catania, in casa aveva 350 grammi di marijuana: arrestato

Un 28enne è stato ammanettato dalla polizia per spaccio di sostanza stupefacente ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito per direttissima

M.R. di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti dei 'Falchi' della squadra mobile della Questura, durante una perquisizione nella sua abitazione nel rione Picanello, hanno trovato e sequestrato 350 grammi di marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento di 'dosi' e 150 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento della vendita di droga. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito per direttissima.

Droga: due arresti a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato G.C., 28 anni, e D.C., 30 anni, accusati di spaccio di droga. Secondo gli investigatori, il primo è stato trovato con 40 dosi di marijuana, il secondo con 30 dosi di cocaina. Il gip ha convalidato gli arresti.