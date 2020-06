Incendio in una casa ad Agrigento, morta donna di 93 anni

Il cadavere era devastato dalle fiamme: è stato ritrovato stanotte all'interno della camera da letto della sua abitazione in via San Girolamo nel centro storico della città

In un incendio ad Agrigento è morta una donna, Maria Fiorini di 93 anni. Il suo cadavere era devastato dalle fiamme: è stato ritrovato stanotte all'interno della camera da letto della sua abitazione in via San Girolamo nel centro storico della città.

L'incendio

Nella residenza, dove la donna viveva da sola, è divampato - per cause ancora non chiare - un incendio. Pompieri e polizia sono rimasti al lavoro circa otto ore. L'abitazione, dichiarata inagibile, è stata sequestrata.