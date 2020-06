Catania, sequestrati 400 chili di tonno rosso non tracciabili

La guardia di finanza, a Catania, ha sequestrato circa 400 chili di tonno rosso privi di tracciabilità in due distinte operazioni svoltesi nel mercatino domenicale del porticciolo di Ognina e nei Mercati Agro Alimentari Sicilia (Maas).

Il primo sequestro

Gli esemplari sequestrati sono stati dichiarati non destinabili al consumo umano e consegnati in discarica per la distruzione. La prima operazione si è svolta il 14 giugno scorso nel porticciolo di Ognina. Uno degli esemplari, di 130 chili, era avvolto in una coperta e nascosto in cattivo stato di conservazione sotto un vecchio furgone senza rispettare le norme igieniche. Due persone sono state sanzionate.

Il secondo sequestro

Gli altri 130 chili di pescato i militari li hanno sequestrati a carico di ignoti. Erano su un carrello apparentemente abbandonato in un parcheggio adiacente l'area del mercato ittico del Maas.