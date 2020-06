Notte di incendi a Palermo, le fiamme hanno lambito abitazioni

I vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati per ore per spegnere le fiamme ad Acqua dei Corsari nella zona di Vicinale Carmine

Una lunga notte di fuoco a Palermo e in provincia. I vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati per ore per spegnere le fiamme ad Acqua dei Corsari nella zona di Vicinale Carmine. All'inizio dell'intervento sono stati i residenti a scongiurare che le fiamme lambissero le abitazioni.

Fiamme a Palermo

In città per ore i pompieri sono stati impegnati anche nella zona di via Oreto e della Guadagna che è stata avvolta da una coltre di fumo che ha reso l'aria irrespirabile fino a tarda notte. Altro incendio molto vasto di nuovo nella zona industriale di Termini Imerese. Le fiamme anche in questo caso hanno lambito le abitazioni.