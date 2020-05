Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da domenica 31 maggio riaprono al pubblico a Catania i mercati settimanali del contadino a chilometro zero di Piazza Giovanni Verga, Piazzale Sanzio e Piazza Aldo Moro, che prima del lockdown si svolgevano regolarmente nelle giornate domenicali, con compravendita direttamente dai produttori al consumatore. Lo ha stabilito il sindaco Salvo Pogliese. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:31 - Riaprono a Catania mercati del contadino

Da domenica 31 maggio riaprono al pubblico a Catania i mercati settimanali del contadino a chilometro zero di Piazza Giovanni Verga, Piazzale Sanzio e Piazza Aldo Moro, che prima del lockdown si svolgevano regolarmente nelle giornate domenicali, con compravendita direttamente dai produttori al consumatore. Lo ha stabilito il sindaco Salvo Pogliese con un'ordinanza firmata d'intesa con l'assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo. Nell'ordinanza viene stabilito che la riapertura dei mercatini dei prodotti biologici deve essere accompagnata dal rigoroso rispetto delle regole di distanziamento interpersonale, di cautela e delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra queste l'utilizzo obbligatorio della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca da parte degli utenti del mercato; gli accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e di uscita; disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani e l'uso dei guanti 'usa e getta' nelle attività di acquisto.

9:26 - A Catania domenica e 2 giugno lungomare chiuso ad auto e moto

Il Lungomare di Catania domenica 31 maggio e martedì 2 giugno sarà chiuso alle auto e alle moto dalle 10 alle 20 e in quella fascia oraria sarà reso accessibile solamente ai pedoni ed alle biciclette. Lo ha stabilito il sindaco Salvo Pogliese con un'ordinanza emanata per favorire la passeggiata distanziata dei cittadini che, come accaduto nelle scorse domeniche, meteo permettendo, presumibilmente si riverseranno nella strada.