Migranti, tre sbarchi a Lampedusa: oltre 200 persone nell'hotspot

Altri 185 migranti sono sbarcati sull'isola di Lampedusa arrivando a poche ore di distanza su tre barche in legno ed è di nuovo emergenza. L'hotspot con oltre 200 persone è già ben oltre la capienza e la nave per la quarantena che staziona tra l'isola e le coste dell'argentino sta gia'ospitando altri migranti in isolamento. (LO SPECIALE MIGRANTI)

Gli sbarchi

Il primo barcone è arrivato nel pomeriggio di ieri con 85 persone a bordo proveniente da Zwara mentre altre due imbarcazioni, una di 52 l'altra di 48 erano date in avvicinamento all'isola dove sono approdate in serata.