Mineo, coppia coltivava cannabis in casa: un arresto

In provincia di Catania, a Mineo, i carabinieri hanno arrestato un 56enne e denunciato una 47enne, sua convivente, per coltivazione di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione gli investigatori hanno trovato e sequestrato una serra per la produzione di marijuana e 12 piante di cannabis di altezza variabile da 70 e 120 centimetri.