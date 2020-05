Picchiato e in fin di vita, due fermati nell'Agrigentino

In manette un 45enne e un 42enne. Gli aggressori sono stati indicati da diversi testimoni. Pare che abbiano tentato la fuga, ma dopo qualche ora sono stati rintracciati dai poliziotti con ancora gli abiti e le scarpe sporchi di sangue

In provincia di Agrigento la polizia ha arrestato un 45enne e un 42enne, di origini romene, indiziati dell'aggressione che ha ridotto un connazionale di 37 anni in fin di vita, massacrato con calci e pugni e con un'arma impropria. L'uomo è ricoverato, in prognosi riservata a Palermo.

I testimoni

Gli aggressori sono stati indicati da diversi testimoni. Pare che abbiano tentato la fuga, ma dopo qualche ora sono stati rintracciati dai poliziotti con ancora gli abiti e le scarpe sporchi di sangue. La feroce aggressione sembrerebbe scaturita da banali controversie di natura economica.